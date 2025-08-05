Kremlin: Rusya'nın Füze Sistemlerinde Sınırlama Yok

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füze sistemlerinin farklı bölgelerde konuşlandırılmasına ilişkin herhangi bir sınırlamasının olmadığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'a yönelik açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Bunlar, ülkeleri Rusya ile ticari ilişkilerini durdurmaya zorlama girişimleridir. Bu tür açıklamaları meşru görmüyoruz. Egemen ülkelerin kendi ticaret ortaklarını seçmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füze sistemlerine ilişkin moratoryumdan çekilmesiyle ilgili, "Rusya'nın artık bu konuda herhangi bir sınırlaması yok. Rusya artık kendisini hiçbir şeyle sınırlı görmüyor. Bu doğrultuda Rusya, gerektiğinde uygun tedbirleri alma ve uygun adımları atma hakkına sahip olduğunu düşünmektedir" dedi.