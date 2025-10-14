Haberler

Kremlin Sözcüsü: Erdoğan ve Putin Kısa Sürede Telefon Görüşmesi Yapabilir

Kremlin Sözcüsü: Erdoğan ve Putin Kısa Sürede Telefon Görüşmesi Yapabilir
KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa sürede telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin şu ana kadar Ukrayna'daki çözüme ilişkin yeni bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Peskov, "Henüz bir görüşme olmadı. Ama biliyorsunuz, Putin ve Erdoğan çok hızlı bir şekilde bir telefon görüşmesi yapma konusunda anlaşabilirler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, en son 7 Ekim'de telefonda görüşmüş ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele almışlardı.

