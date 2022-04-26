Kremlin kaynakları: Moskva kruvazörünün batırılmasıyla gururu incinen Putin, barış görüşmelerinden çekildi

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta iki ay geride kalırken, Kremlin'den kaynaklar son dönemde hem Ukrayna'daki askeri güçler hem de Batı'nın yaptırımlarıyla birlikte büyük zarara uğrayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmelerinden kalktığını ve sadece "olabildiği kadar çok toprak elde etmek" istediğini söyledi.

MOSKVA'NIN BATIRILMASI BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ RAFA KALDIRDI

İsmini açıklamayan kaynaklar, geçen haftalarda Ukrayna güçlerinin Karadeniz'deki Moskva (Moskova) isimli savaş gemisinin ağır hasar almasından sonra Putin'in gururunun incindiğini ve askeri baskıyı ve işgali artırarak genişletme kararı aldığını aktardı. Yetkililer, Putin'in bu sebeple barış görüşmelerinden çekildiğini de dile getirdi.

BUCHA KATLİAMI GÖRÜŞMELERİN DURMASINA NEDEN OLMUŞTU

Rusya ile Ukrayna arasındaki son yüz yüze barış görüşmesi Mart ayının sonunda İstanbul'da gerçekleşmişti. Taraflar ılımlı bir tutum izlerken, Rusya'nın Kiev'in dışındaki Bucha'da sivilleri öldürdüğünün ortaya çıkması barış görüşmelerinin durmasına sebep olmuştu. İngiliz The Times gazetesine konuşan Ukrayna'nın barış heyetinden Rüstem Umirov da tarafların görüşmeye devam ettiğini fakat esas konuların insani koridor açılması olduğunu dile getirerek genel bağlamda barış görüşmelerinin yavaş ilerlediğini söyledi.

"UTANÇ VERİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan 3 farklı kaynaktan biri, "Putin, daha çok toprak elde etmek istiyor çünkü barış görüşmelerinin çıkmaza girdiğine inanıyor. Bir anlaşma için umut vardı. Putin bu karar üzerinde bir ileri bir geri gidiyordu. Bundan bir galip olarak çıkmak için bir yol bulması gerekiyor" dedi. Bir diğer kaynak da Putin'in "büyük bir zafer" elde etmek istediğini dile getirdi. Sözcü'nün haberine göre gazeteye konuşan üçüncü bir kaynak ise, Putin'in Moskva gemisinin batmasından sonra anlaşma imzalanmasını "utanç verici" olacağını düşündüğü için barış görüşmelerinden kalktığını dile getirdi.

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