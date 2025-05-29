Kremlin'den Ukrayna ile Müzakereler İçin İstanbul Teklifi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da, İstanbul'da yapma teklifine Ukrayna'dan henüz yanıt almadıklarını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Ukrayna'nın yeni tur müzakereleri 'bozması' durumunda Rusya'nın atacağı adımlara yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "İkinci tur için 2 Haziran Pazartesi, İstanbul'da buluşmayı teklif ettik. Ukrayna tarafından bir yanıt beklememiz ve kendimizi ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar, bildiğim kadarıyla, Ukrayna tarafından hiçbir yanıt alınmadı" dedi.