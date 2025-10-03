Krasnoyarsk'ta Uçak Kazası: 1 Ölü

RUSYA'nın Krasnoyarsk bölgesinde 'An-2' tipi hafif motorlu uçağın sert iniş yapması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 'An-2' tipi hafif motorlu uçağın Krasnoyarsk bölgesindeki Tanizebey yerleşim yerine 40 kilometre uzaklıkta sert iniş yaptığını açıkladı. Uçaktaki 2 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.