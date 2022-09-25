Kraliçe Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf! Perşembe günü ziyarete açılıyor

Buckingham Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden ve geçtiğimiz hafta St George Şapeli'nde eşi Prens Philip ile birlikte defnedilen Kraliçe Elizabeth'in mezar taşını paylaştı. Mezar, perşembe günü ziyarete açılacak. Şapelin sitesinde yer alan bilgiye göre ziyaretçiler cumartesi günleri 28.50 sterlin diğer günlerde 26.50 sterlin giriş ücreti ödeyecek.

Kraliçe 2. Elizabeth, 19 Eylül'deki cenaze töreninin ardından, 2021'de hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in cenazesiyle aynı anda toprağa verildi. Buckingham Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in mezarının fotoğrafını ilk kez paylaştı. Mezarın levhasının üzerinde babası Kral 6. George, annesi Kraliçe Elizabeth ve geçen yıl ölen eşi Prens Philip'in isimleri yer alıyor. Pirinç harfli el oyması bulunan siyah mermer Belçika'dan getirildi.

AİLE ÜYELERİ AYNI YERDE YATIYOR

Kraliyet ailesinin resmi Twitter hesabından yaplan paylaşımda, "Kral VI. George Anıt Şapeli'ne, Majesteleri Kraliçe Elizabeth'in defnedilmesinin ardından defter taşı yerleştirildi" dedi. Kraliçe'nin 1952'de ölen babası Kral VI. George, 2002'de ölen annesi Kraliçe Elizabeth ile yine aynı yıl ölen kız kardeşi Prenses Margaret da aynı şapelde yatıyor. Geçen yıl hayatını kaybeden Prens Philip, St. George Şapeli'ndeki mezar odasında, eşi Elizabeth ile aynı anda gömülmek üzere bekletiliyordu.

PERŞEMBE GÜNÜ ZİYARETE AÇILACAK

Elizabeth'in babasının ismi de yer alan taşı görmek isteyenler için ziyarete açılacak. İngilizler, perşembe gününden itibaren Kraliçe'nin mezar taşını ziyaret edebilecek. Şapel ibadete açıldığı pazar günleri haricinde haftanın tüm günlerinde ziyaretçi kabul edecek. Şapelin sitesinde yer alan bilgiye göre ziyaretçiler cumartesi günleri 28.50 sterlin diğer günlerde 26.50 sterlin giriş ücreti ödeyecek. Öte yandan kraliyet ailesi, 26 Eylül'e kadar Windsor Kalesi'nde yas tutmaya devam edecek.