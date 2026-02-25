Haberler

Ürdün Kralı Abdullah: Hava sahasının ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz

Güncelleme:
Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, ülkesinin hava sahasının ihlal edilmesine veya savaş alanı olmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Ayrıca, bölgesel gelişmelere dair görüşmelerde bulundu ve dost ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

ÜRDÜN Kralı 2'nci Abdullah, " Ürdün, hava sahasının ihlal edilmesine veya savaş alanı olmasına izin vermeyecek" dedi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral 2'nci Abdullah, başkent Amman'daki el-Hüseyniye Sarayı'nda Ürdünlü Gazeteciler Sendikası'nın üyelerini kabul etti. Kral Abdullah, gazetecilerle görüşmesinde bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Ürdün'ün dost ülkelerle güçlü ilişkilerini yatırım ve ekonomik fırsatlara dönüştürmeye çalıştığını belirten Abdullah, bu bağlamda Doğu Asya ülkelerinde yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kral Abdullah, İran'la ilgili açıklamasında, diyalog ve siyasi çözümlerin bölgede artan gerilimi düşürmenin tek yolu olduğunu söyledi. Kral Abdullah, " Ürdün, hava sahasının ihlal edilmesine veya savaş alanı olmasına izin vermeyecek. Ürdün Krallığı ve vatandaşlarının güvenliği her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı.

Filistin meselesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Abdullah, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te mevcut statükoyu değiştirme yönündeki girişimlerine karşı dost ve kardeş ülkelerle birlikte hareket ettiklerini aktardı.

Kral Abdullah, Suriye konusunda ise Şam yönetiminin Suriye'de güven ve istikrarı koruma yönünde attığı adımların desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

