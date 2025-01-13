Kosova Demokratik Türk Partisi vekili Fidan Brina Jilta'dan dikkat çeken açıklamalar

Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fidan Brina Jilta, Haberler.com stüdyosunda Gazeteci Neşe Berber'in konuğu oldu. Jilta, babasının siyasi geçmişinden Kosova'daki Türk toplumunun eğitim ve istihdam sorunlarına kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

"BABAM, TEK PARTİLİ DÖNEMDE KOSOVA TÜRKLERİNİ TEMSİL EDEN BİR AYDINDI"

Fidan Brina Jilta, babasının Kosova Türk toplumunu tek partili dönemde temsil eden önemli bir figür olduğunu belirtti. Jilta, "Babam, kızlarını siyasetten uzak tutmaya çalışırdı ancak ben onun mirasını devam ettirerek 2009 yılında siyasete atıldım" dedi.

"KOSOVA'DA TÜRK TOPLUMUNU BİR ARADA TUTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kosova Türk toplumunun bir arada tutulmasının temel hedefleri olduğunu vurgulayan Jilta, eğitimden istihdama kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdiklerini belirtti. Türkçe eğitimin önemine değinen Jilta, "Anaokulundan lise son sınıfa kadar Türkçe eğitim veren okullarımız mevcut" dedi.

"SAVAŞ SONRASI TOPARLANMAK ÇOK ZORDU"

Kosova'daki savaş sürecine ve sonrasına değinen Jilta, "Açık bir savaş yaşamadık, daha çok gerilla savaşı gibiydi. NATO müdahalesi beklenenden uzun sürdü ve savaş sonrası toparlanmak çok zor oldu. Kosova büyük göç aldı ve bu durum halkımızı derinden etkiledi" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ KOSOVA HALKINA GÜVEN VERDİ"

Türkiye'nin Kosova'ya olan desteğini anlatan Jilta, "Türkiye'nin NATO müdahalesinden beri her zaman yanımızda olduğunu bilmek halka güvence sağlıyor. Türk askeri, Kosova'ya girince altyapıdan eğitime kadar gereken desteği verdi" ifadelerini kullandı.

"OSMANLI DÖNEMİNDEN KALMA BAYRAMLARI YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Kosova'nın kültürel mirasına da dikkat çeken Jilta, Türk toplumunun Osmanlı'dan kalma gelenekleri yaşattığını belirtti. "Biz hâlâ Osmanlı döneminden kalma bayramları yaşıyoruz. Bu, kimliğimizi koruma açısından çok değerli" dedi.