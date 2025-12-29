Haberler

Kosova'da Başbakan Kurti Erken Seçimi Kazandı

Güncelleme:
Kosova'da yapılan erken seçimlerde, Başbakan Albin Kurti'nin Kendin Karar Al Hareketi Partisi oyların yaklaşık yüzde 50'sini alarak galip geldi. Kurti, bu zaferi ülke tarihinin en büyük zaferi olarak nitelendirdi. Seçim sonuçlarına göre muhalefetteki partilerin oy oranları ise oldukça düşük kaldı.

(ANKARA) - Kosova'da oyların büyük bölümünün sayılmasıyla ortaya çıkan sonuçlara göre, Başbakan Albin Kurti'nin iktidardaki Kendin Karar Al Hareketi Partisi oyların yaklaşık yüzde 50'sini alarak erken seçimden zaferle çıktı.

Kosova'da dün yapılan seçimlerde sandıktan Albin Kurti ve partisinin zaferi çıktı. Açıklanan sonuçlara göre mevcut Başbakan Albin Kurti, ikinci parlamento seçiminde oyların yüzde 49,3'ünü alarak zaferi elde etti. Kurti'nin kabineyi koalisyonsuz kurup kuramayacağı henüz netleşmedi.

Kosova siyaseti, Kurti'nin partisinin 2021'de kazandığı mutlak çoğunluğu kaybetmesi ve hükümet kurmak için başka bir partinin desteğini alamamasının ardından yılın büyük bölümünde siyasi çıkmazlara sahne olmuştu. Aylar süren koalisyon görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin geçen ay parlamentoyu feshetmesine ve erken seçim çağrısı yapmasına neden olmuştu. İktidardaki Kendin Karar Al Hareketi, ülkenin duraklayan Avrupa Birliği üyelik umutlarını canlandırmak için "hayati görülen" seçimde oyların yaklaşık yüzde 49'unu aldı.

Yetkililerin oyların neredeyse tamamının sayıldığını bildirmesinin ardından, merkez sağ muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 21 oyda kalırken, Kosova Demokratik Birliği (LDK) oyların yüzde 14'ünü aldı. Seçime katılım oranı yüzde 44 civarında gerçekleşti.

Kurti: "Ülke tarihinin en büyük zaferi, teşekkürler Kosova"

Ön sonuçların açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kurti, sonucu "ülke tarihinin en büyük zaferi" olarak nitelendirdi ve "sonuçlar tasdik edilip parlamento oluşturulur oluşturulmaz yeni hükümeti kurmaya çalışacağını" belirtti. Kurti, başkent Priştine'deki parti genel merkezi önünde toplanan ve tezahürat yapan destekçilerine hitaben, "Kaybedecek vaktimiz yok ve mümkün olduğunca çabuk bir şekilde birlikte ilerlemeliyiz" dedi.

Kurti'nin partisi şubat ayındaki parlamento seçimlerinde de en çok oyu almış ancak mutlak çoğunluğu sağlayamamıştı. Yaklaşık bir yılın ardından gerçekleşen parlamento seçimlerinde, toplam oyların neredeyse yarısını alan Kurti ve partisi, bu kez zaferi elde etmiş oldu.

