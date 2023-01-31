Korku dolu anlar kamerada! Balık tutan çocuğa köpekbalığı böyle saldırdı

Avustralya Büyük Set Resifi'de bulunan Lady Musgrave adasının yakınlarında denizde balık tutuna 8 yaşındakiManni, tuttuğu balık ile bota geri bingsiği sırada köpek balığının saldırısına uğradı.

Titok'da paylaşılan videoda Manni, elindeki balık ile botun arka kısmında bota tırmandığı anda suyun altından aniden bir köpek balığı çıkıp çocuğa saldırdı.

Çocuk olaydan sonra yaptığı açıklamada köpek balığı saldırısında sadece bir acı çektiğini söyledi.

Titkok'da günün konusu olan video hakkında takipçiler farklı yorumlar yaptı.

Bazı kullanıcılar, aslında köpek balığının ölü olduğunu, çocuk bota binmeye çalıştığı sırada bir başkasının suyun altından balığı çocğu doğru ittiğini söylerken.

Çocuğun zıpkınladığı balık ile güverteye attığı balık arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı.

Daily Mail Avutralya gazetesi videoyu yapan kişi ile iletişime geçmek istedi fakat kendisine ulaşamadı.