Kör Kahin Baba Vanga'nın 2023 için ön gördüğü felaket çok can yakacak: Hemen önlem alın

12 yaşında görme yeteneğini kaybetmesi nedeniyle "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı kehanet gündem oldu. Vanga'nın ön gördüğü su kıtlığı tahminlerinin 2023 yılına denk gelmesinin ardından sosyal medyada "Hazırlığınızı yapın" tavsiyesi geldi.

12 yaşında görme yeteneğini kaybetmesi nedeniyle "Kör kahin" olarak adlandırılan Baba Vanga'nın 2022 yılı kehanetlerinden bazıları gerçekleşti. 2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu'ndaki deprem ve tsunamiyi daha önce bilen Baba Vanga, 2022 yılı için de benzer bir öngörüde bulundu. Baba Vanga, Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. Son olarak Avrupa ve Türkiye'de depremlerin sıklaşmasının ardından Vanga'nın bir kehanetinin daha gerçekleştiği ifade edildi.

SU KITLIĞIYLA İLGİLİ KEHANETİ KORKUTTU

Haberler.com'da yer alan habere göre Baba Vanga'nın ürküten kehanetleri arasında su kıtlığı da yer alıyor. Vanga, özellikle Hindistan ve çevresinde su kıtlığı yaşanacağını, hatta bu kıtlığın siyasi sonuçları olacağını öne sürdü. Ayrıca hükümetlerin de su kıtlığına karşı alternatif çözümler üretmeye başlayacağını iddia etti.

2023 TARİHLERİNE DENK GELİYOR

Vanga'nın bu kehanetleriyle ilgili korkutan bir iddia daha ortaya atıldı. Vanga'nın deprem kehanetleriyle ilgili tahminde bulunduğu tarihlerin Vanga'nın kitaplarına göre 2022'yi işaret ettiğini belirten sosyal medya kullanıcıları ve kehanet meraklıları, su kıtlığı tarihinin ise muhtemelen 2023 yılına eşit olduğunu ve herkesin şimdiden önlem alması gerektiğini ifade etti.

"ARTAN SULARI BİRİKTİRİN"

Ayrıca son dönemde suların sık sık kesilmesinin ardından herkesin suları tedbirli kullanması gerektiği belirtilerek, artan suların biriktirilmesinin ve başka alanlarda kullanılmasının faydalı olacağı öne sürüldü.

İNGİLTERE'DE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Diğer yandan Vanga'nın kehanetleri arasında yer alan 'su kıtlığıyla' ilgili bugün İngiltere'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ülkede resmen kuraklık ilan edilerek, vatandaşlara suyu dikkatli kullanmaları uyarısında bulunuldu.