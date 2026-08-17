Haberler

Kongo'da Ebola ölümleri rekor kırdı: 2 bin 325

Kongo'da Ebola ölümleri rekor kırdı: 2 bin 325
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 325'e yükselerek ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Son verilere göre 4 bin 945 doğrulanmış vaka bulunurken, ölüm oranı yüzde 47 olarak açıklandı. Bu rakam, 2018-2020'deki salgındaki 2 bin 299 ölümü geride bıraktı.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 325'e yükselerek, ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sağlık makamları tarafından yayınlanan son durum raporuna göre, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 945 doğrulanan vaka kayıtlara geçerken 2 bin 325 kişi yaşamını yitirdi. Son verilerle birlikte salgındaki ölüm oranı yüzde 47 olarak açıklanırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 2018-2020 yıllarında ülkenin doğusunda yaşanan salgındaki kayıpları geride bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2018-2020 salgınında 3 bin 481 vaka tespit edilmiş ve 2 bin 299 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor

Okan Buruk arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?

Bomba iddia: Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı kaldı
Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Akü bitince durağın arkasına bıraktı: Haftalar sonra döndüğünde...
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal