Kolombiya'da Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 294'e Yükseldi
Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 294'e çıktı. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nin açıklamasına göre 3 bin 935 kişi yaralandı, 320 kişi ise kayıp. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp sayısının artabileceğini bildirdi.
KOLOMBİYA'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 294'e yükseldiği bildirildi.
Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden pazartesi günü yaşanan afetle ilgili yapılan açıklamada, depremde can kaybının 294'e yükseldiği, 3 bin 935 kişinin yaralandığı ve 320 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı