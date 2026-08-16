Haberler

Kolombiya'da Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 294'e Yükseldi

Kolombiya'da Deprem Felaketi: Ölü Sayısı 294'e Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 294'e çıktı. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nin açıklamasına göre 3 bin 935 kişi yaralandı, 320 kişi ise kayıp. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp sayısının artabileceğini bildirdi.

KOLOMBİYA'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 294'e yükseldiği bildirildi.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden pazartesi günü yaşanan afetle ilgili yapılan açıklamada, depremde can kaybının 294'e yükseldiği, 3 bin 935 kişinin yaralandığı ve 320 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek

Altında yeni dönem başladı! Artık bu şekilde satılacak
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti

3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

Türkiye petrol için gün sayıyordu! Ülke karanlığa gömüldü
Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu

Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu
Çatalca'da dehşet saatleri bitti! Jandarmaya ateş açan saldırgan 4. günde pes etti

Mahalleliye kabusu yaşattı! 4 günlük inadın ardından pes etti