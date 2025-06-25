Kolombiya'da Toprak Kayması: 10 Ölü
Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
KOLOMBİYA'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya