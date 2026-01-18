Haberler

Kolombiya'da çatışma: 30 ölü

Kolombiya'da çatışma: 30 ölü
Güncelleme:
Kolombiya'nın Guaviare bölgesinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çatışmaların devam ettiği belirtiliyor.

KOLOMBİYA'da iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kolombiya basını, Guaviare yönetim bölgesine bağlı La Paz ile La Libertad köylerini birbirine bağlayan yolda iki silahlı grup arasında çatışma çıktığını duyurdu. Yetkililer, iki taraftan şu ana kadar 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çatışmaların yer yer devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
