Kolombiya'da Kömür Madeninde Meydana Gelen Patlamada 9 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
(ANKARA) - Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Kolombiya Ulusal Madencilik Ajansı, ülkenin Cundinamarca eyaletinde Carbonera Los Pinos şirketi tarafından işletilen La Ciscuda kömür madeninde patlama meydana geldiğini bildirdi. Olayda, 9 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı belirtildi. Madencilik ajansı, kazanın gaz birikiminden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Ajans, maden tesisine 9 Nisan'da yapılan saha ziyaretinde, metan dahil bazı gazların tespit edildiğini ve bunların tehlikeli seviyelere ulaşabileceği konusunda uyarı yapıldığını aktardı.

Kazada yaralanan 6 işçi, bölgedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şirketten konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA
MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

