Kolombiya'da uçak kazası: 15 ölü

Kolombiya'da uçak kazası: 15 ölü
Güncelleme:
Kolombiya'da bir küçük uçağın düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Uçakta yer alan Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya da yaşamını yitirenler arasında. Uçağın enkazı, Curasica köyünde bulundu.

KOLOMBİYA'da düşen küçük uçakta 15 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da düşen küçük uçakta Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya'nın da aralarında bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kuzey Santander Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero, uçağın enkazının La Playa kasabasına bağlı Curasica köyünde çiftçiler tarafından bulunduğunu açıkladı. Quintero, uçaktaki 13 yolcu ve 2 mürettebatın yaşamını yitirdiğini kaydederek, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
