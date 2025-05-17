Kolombiya'da Dron Saldırısı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 20 Yaralı
Kolombiya'nın Catatumbo bölgesinde düzenlenen dron saldırısında 1 çocuk hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
KOLOMBİYA'nın kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesinde düzenlenen dron saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
El Tarra ve Tibu kasabalarında silahlı gruplar tarafından dron saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya