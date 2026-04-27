Kolombiya'da bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi

KOLOMBİYA Adli Tıp Enstitüsü, Cajibio kasabasındaki Pan-Amerikan kara yolunda meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini bildirdi.

Kolombiya Adli Tıp Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Cauca yönetim bölgesine bağlı Cajibio kasabasındaki Pan-Amerikan kara yolunda meydana gelen bombalı saldırıda can kaybının arttığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin 5'inin çocuk olduğu, toplam can kaybının 20'ye ulaştığı, yaralı sayısının ise 40'ı geçtiği aktarıldı.

Cauca Valiliği, bombalı saldırıda yaşamını yitirenler nedeniyle bölgede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

