Kolombiya, ABD ile İletişim ve İstihbarat Paylaşımını Askıya Aldı

KOLOMBİYA, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımını askıya aldığını duyurdu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Karayipler ve Pasifik'teki operasyonları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Petro açıklamasında, "Kamu güvenliği teşkilatının tüm istihbarat düzeylerine, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımının askıya alınması talimatını verdim" ifadesini kullandı.

ABD'nin, Karayip Denizi ve Pasifik'te faaliyet gösteren teknelere yönelik füze saldırıları sürdüğü müddetçe söz konusu kararın devam edeceğini aktaran Petro, "Uyuşturucuyla mücadele, Karayip halkının insan haklarına öncelik tanıyacak şekilde yürütülmelidir" dedi.