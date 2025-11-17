KKTC ve GKRY Liderleri Perşembe Günü Görüşecek

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in perşembe günü bir araya geleceği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştireceği ilk görüşmenin tarihi belli oldu. Erhürman ve Hristodulidis'in perşembe günü ara bölgede görüşeceği belirtildi. Bir saat sürmesi planlanan görüşmenin, saat 09.30'da başlayacağı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki rezidansında yapılacağı kaydedildi.