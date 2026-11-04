KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile BM Kıbrıs Temsilcisi Holguín 35 dakika görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile BM Kıbrıs Temsilcisi Holguín 35 dakika görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü ve Holguín'i Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana karşıladı.
(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar ile bir araya geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar ile Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmesi yaklaşık 35 dakika sürdü. Holguín'i Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana karşıladı.
Kaynak: ANKA