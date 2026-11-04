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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile BM Kıbrıs Temsilcisi Holguín 35 dakika görüştü

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile BM Kıbrıs Temsilcisi Holguín 35 dakika görüştü Haber Videosunu İzle
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile BM Kıbrıs Temsilcisi Holguín 35 dakika görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü ve Holguín'i Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana karşıladı.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar ile Cumhurbaşkanlığı'ndaki  görüşmesi yaklaşık 35 dakika sürdü. Holguín'i Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana karşıladı.

Kaynak: ANKA
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