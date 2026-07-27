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Erhürman-Holguin görüşmesi başladı

Erhürman-Holguin görüşmesi başladı
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(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın görüşmesi başladı.

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın görüşmesi başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Cuellar, Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana karşıladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cuellar arasındaki ikili görüşmenin ardından, Cuellar'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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