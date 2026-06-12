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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Temsilcisi Cuellar'ı kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Temsilcisi Cuellar'ı kabul etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüştü. Görüşmede Kıbrıs sorunu, güven artırıcı önlemler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan ikili görüşme 1 saat sürdü. Söz konusu görüşmede; Kıbrıs sorunu, güven artırıcı önlemler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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