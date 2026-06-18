KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Bakan Göktaş'ı kabul etti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Daire Başkanı Serra Diptaş Yaman, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ünsal Osman Açıkgöz ve Birim Yöneticisi Kemal Tolga Ercan eşlik ederken, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Ballı Çobanoğlu da görüşmede yer aldı. Kabulde ayrıca karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı