Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı

Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı
Güncelleme:
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, lav akışına yeniden başladı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 25 Kasım'da güçlü bir patlama yaşanabileceğini duyurdu.

  • Kilauea Yanardağı'nda lav akışı yeniden başladı.
  • Bugün ile 25 Kasım Salı arasında yeni ve güçlü bir lav püskürtme olayı yaşanma ihtimali çok yüksek.
  • Yaklaşan patlama, geçen aralıktan bu yana 37'nci patlama olacak.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) bağlı Hawaii Yanardağ Gözlemevi, dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da lav akışının yeniden başladığını duyurdu. USGS tarafından açıklamada, volkanik hareketliliğin sürdüğü belirtilerek, özellikle bugün ve 25 Kasım Salı günü arasında yeni ve güçlü bir lav püskürtme olayının yaşanma ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedildi.

DÜNYANIN EN AKTİF YANARDAĞLARINDAN BİRİ

Hawaii'nin Büyük Ada'sında yer alan ve korunan bir alan olan Volcanoes National Park içinde bulunan Kilauea, dünyanın en aktif yanardağlarından biri. Yaklaşık bir yıldır aralıklı olarak faaliyette ve yaklaşan bu patlama, geçen aralıktan bu yana 37'nci patlama olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
