Hawaii'deki Kilauea Yanardağı lav püskürttü

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı lav püskürttü
Güncelleme:
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, son bir yıl içinde 41. kez patladı ve yüzlerce metreyi aşan lav sütunları ile gaz ve kül bulutları oluşturdu.

DÜNYANIN en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten itibaren devam eden patlamaların ardından yeniden aktifleşti. Son bir yıl içinde 41'inci kez patlayan yanardağda, yüzlerce metreyi aşan lav sütunları yükselirken, oluşan gaz ve kül bulutlarının geniş bir alana yayıldığı bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), volkanik faaliyetin yaklaşık altı saat sürdüğünü açıkladı. Araştırmacılar, lavın 460 metreye kadar yükseldiğini belirterek, duman ve gaz bulutlarının ise 6 kilometre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

