KİK Ülkeleri ve ABD'den Suudi Arabistan'da Ortak Askeri Tatbikat

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile ABD'nin "Kartalın Kararlılığı 23" isimli ortak askeri tatbikatı, Suudi Arabistan'da başladı. Tatbikatın amacı askeri işbirliğini güçlendirmek, hava savunması alanında deneyim alışverişinde bulunmak ve koordinasyonu sağlamlaştırmaktır.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile ABD'nin "Kartalın Kararlılığı 23" isimli ortak askeri tatbikatı, Suudi Arabistan'da başladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, tatbikat "askeri işbirliğini güçlendirmeyi, hava savunması alanında deneyim alışverişinde bulunmayı, planlama ve uygulama prosedürlerini birleştirmeyi ve koordinasyonu sağlamlaştırmayı" amaçlıyor.

Tatbikatın, Suudi Arabistan'da ilk kez Hava Harp Merkezi'nde gerçekleştirildiği aktarılan haberde, tatbikat öncesinde hazırlık için 7'si başkent Riyad'da ve bir diğeri ABD'nin Florida eyaletinde olmak üzere 8 konferansın yapıldığı kaydedildi.

Tatbikatın süresi ve katılan diğer ülkelerin isimleri açıklanmadı.

Mart 2022'de de "Kartalın Kararlılığı 22" isimli ABD Körfez askeri tatbikatı gerçekleştirilmişti.