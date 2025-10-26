Kiev'e Hava Saldırısı: 3 Ölü, 29 Yaralı

RUS ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun kente hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Klitschko, saldırılar nedeniyle Kiev'in farklı bölgelerinde apartmanların hasar gördüğünü kaydederek, bazı yerlerde yangın çıktığını söyledi. Klitschko, saldırılar nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6'sı çocuk 29 kişinin de yaralandığını açıkladı.