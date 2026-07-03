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Ukrayna: Kiev'e yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Ukrayna: Kiev'e yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın kente düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a, yaralı sayısının ise 92'ye çıktığını açıkladı.

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın kente yönelik gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından Rus ordusunun dün Kiev'e düzenlediği hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Son bilgilere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini belirten Klilçko, yaralı sayısının ise 92'ye çıktığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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