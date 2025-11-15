Haberler

Keşmir'de Polis Karakolunda Patlama: 9 Ölü, 32 Yaralı

Keşmir'de Polis Karakolunda Patlama: 9 Ölü, 32 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de, Srinagar'daki bir polis karakolunda ele geçirilen patlayıcıların incelenmesi sırasında meydana gelen patlamada 9 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HİNDİSTAN'ın kontrolündeki Keşmir'de, bir polis karakolunda ele geçirilen patlayıcıların inceleme sırasında patlaması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Keşmir'in Srinagar kentindeki Nowgam Polis Karakolu'nda ele geçirilen patlayıcıların incelenmesi sırasında patlama yaşandı. Patlama sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, patlamanın nedeni araştırıldığını belirterek, olaylı ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar

Ceza verilecek mi? Galatasaray'dan Eren ve Metehan için son karar
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bahis soruşturması için tarih verdi

Herkesin merak beklediği tarihi duyurdu
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.