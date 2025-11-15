Keşmir'de Polis Karakolunda Patlama: 9 Ölü, 32 Yaralı
Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de, Srinagar'daki bir polis karakolunda ele geçirilen patlayıcıların incelenmesi sırasında meydana gelen patlamada 9 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yetkililer, patlamanın nedeni araştırıldığını belirterek, olaylı ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
