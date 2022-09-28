Kendisini başka kadınla aldatırken ölen eşinden intikamını, mezar taşına yazdırdığı notla aldı

İngiltere'de yaşayan bir adam, eşini aldattığı sırada yatakta kalp krizi geçirerek öldü. Durumu öğrenen karısı ise intikam almak için adamın mezarına "Sadakatsiz" yazdırdı. Söz konusu olay, sosyal medyada da viral hale geldi.

Sosyal medya paylaşım platformu Reddit'te paylaşılan bir olay, kısa süre içerisinde sosyal medyada viral hale geldi. İngiltere'de meydana geldiği iddia edilen olaya göre bir adam, karısını başka bir kadınla aldattığı sırada yatakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

EŞİ DURUMU ÖĞRENDİ

Adamın eşi ise kocasının nasıl öldüğüne ilişkin bilgileri kısa süre içerisinde öğrendi. Bu olaydan sonra ne yapacağını kara kara düşünen kadının hareketi, büyük yankı uyandırdı. Kadın, intikamını akıllıca bir yöntemle aldı.

MEZARINA "SADAKATSİZ" YAZDIRDI

Eski eşine çok sinirli olan kadın, adamın mezar taşına "Sadakatsiz" yazdırarak kendisine yapılan ihaneti herkesi gösterdi. Kadının bu hareketi bazı kesimlerden destek görürken, bazı kişiler de "Zaten adam ölmüş, gereksiz bir hareket" yorumunda bulundu.

OĞLU DA YORUM YAPTI

Kadının oğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin başına gelen olay hakkında yorumda bulundu. Genç adam, annesini destekleyip desteklememe konusunda kararsız kaldığını dile getirdi.