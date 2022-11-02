Keçiler korku içinde meleyince uyanan aile, evin içerisinde korkunç bir manzara ile karşılaştı

Hindistan'ın Batı Uttar Pradesh eyaletindeki Etawah'taki Jaitia köyünde keçilerinin meleme sesi ile uyanan aile, evin içerisinde 2,5 metre uzunluğunda bir timsahla karşılaşmaları nedeniyle dehşeti yaşadı.

Hindistan'da yaşayan bir aile, korkunç dakikalar yaşadı. Elde edilen bilgiye göre Batı Uttar Pradesh eyaletindeki Etawah'taki Jaitia köyünde yaşayan aile üyeleri, gece saatlerinde keçilerinin meleme sesine uyandı.

EVİN İÇERİSİNDE GEZMEYE BAŞLADI

Ailenin babası Singh, keçilerin neye tepki verdiğini belirlemek adına evin içerisinde gezmeye başladı. Dakikalar sonra ise korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Çünkü 2,5 metre uzunluğundaki bir timsah, evin içerisinde geziyordu.

POLİSE HABER VERDİ

Timsahı tek başına alt edemeyeceğini anlayan adam, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polislerle birlikte eve gelen ekipler, uzun uğraşlar sonunda timsahı kontrol altına almayı başardı.

"NASIL GİRDİĞİNİ BİLMİYORUZ"

Yerel basına olay hakkında açıklamalarda bulunan Singh, "Gece vakti keçilerin meleme sesine uyandık. Evi gezdiğimizde timsahı bulduk. Nereden geldiği ve nasıl eve girdiğine dair hiçbir bilgimiz yok" dedi.