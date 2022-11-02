Keçiler korku içinde meleyince uyanan aile, evin içerisinde korkunç bir manzara ile karşılaştı
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Hindistan'ın Batı Uttar Pradesh eyaletindeki Etawah'taki Jaitia köyünde keçilerinin meleme sesi ile uyanan aile, evin içerisinde 2,5 metre uzunluğunda bir timsahla karşılaşmaları nedeniyle dehşeti yaşadı.
Hindistan'da yaşayan bir aile, korkunç dakikalar yaşadı. Elde edilen bilgiye göre Batı Uttar Pradesh eyaletindeki Etawah'taki Jaitia köyünde yaşayan aile üyeleri, gece saatlerinde keçilerinin meleme sesine uyandı.
Ailenin babası Singh, keçilerin neye tepki verdiğini belirlemek adına evin içerisinde gezmeye başladı. Dakikalar sonra ise korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Çünkü 2,5 metre uzunluğundaki bir timsah, evin içerisinde geziyordu.
Timsahı tek başına alt edemeyeceğini anlayan adam, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polislerle birlikte eve gelen ekipler, uzun uğraşlar sonunda timsahı kontrol altına almayı başardı.
Yerel basına olay hakkında açıklamalarda bulunan Singh, "Gece vakti keçilerin meleme sesine uyandık. Evi gezdiğimizde timsahı bulduk. Nereden geldiği ve nasıl eve girdiğine dair hiçbir bilgimiz yok" dedi.