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Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği kaza sonrası dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Servis edilen videoda, kurtarma ekiplerinin Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını, helikopterin enkazından çıkarttığı anlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişi dün akşam saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.

BÖLGEDEN ART ARDA GÖRÜNTÜ YAĞIYOR

Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada helikopterin küle döndüğü görüntüler servis edilirken, bölgeden gelen bir görüntü daha büyük ses getirdi.

ENKAZDAN BÖYLE ÇIKARTTILAR

Servis edilen videoda, kurtarma ekiplerinin Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını, helikopterin enkazından çıkarttığı anlar yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Hüseyin Emir Abdullahiyan İbrahim Reisi Helikopter İran Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Banu Çelik:

Allah ölümün hayırlısını nasip etsin. Çok kötü bir ölüm

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