Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişi dün akşam saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.

BÖLGEDEN ART ARDA GÖRÜNTÜ YAĞIYOR

Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada helikopterin küle döndüğü görüntüler servis edilirken, bölgeden gelen bir görüntü daha büyük ses getirdi.

ENKAZDAN BÖYLE ÇIKARTTILAR

Servis edilen videoda, kurtarma ekiplerinin Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını, helikopterin enkazından çıkarttığı anlar yer aldı.