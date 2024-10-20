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Katie Cassidy: Liam Payne için 'Tamamen kayboldum'

Katie Cassidy: Liam Payne için 'Tamamen kayboldum'
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Liam Payne'in kız arkadaşı Katie Cassidy, şarkıcının ölümünün ardından yaptığı açıklamada, duygularını ve yaşadığı kaybı dile getirdi. Cassidy, 'Bana gönderilen tüm nazik sözler için teşekkür ederim' dedi.

Kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Liam Payne'in kız arkadaşı Katie Cassidy, ilk kez konuştu. Cassidy, "Tamamen kayboldum" dedi.

Liam Payne, ölümünden önce sosyal medya fenomeni Katie Cassidy ile iki yıldır birlikteydi. Cassidy, Payne'in ölümünün ardından yaptığı ilk açıklamada, "Bana gönderilen tüm nazik sözler ve sevgi için teşekkür ederim. Tamamen kayboldum. Son birkaç güne dair hiçbir şey gerçek gibi gelmiyor. Bana bunu özel olarak yürütebilmem için gereken zarafeti ve alanı vermenizi rica ediyor ve dua ediyorum" dedi.

Cassidy, sevgilisi hakkında "Liam, meleğim. Sen her şeyimsin. Seni koşulsuz ve çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Seni hayatımın geri kalanında sevmeye devam edeceğim. Seni seviyorum, Liam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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