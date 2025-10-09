Haberler

Katar, Gazze'deki Ateşkes Planının İlk Aşamasını Onayladı

Katar, Gazze'deki Ateşkes Planının İlk Aşamasını Onayladı
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin ilk aşamasının onaylandığını duyurdu. Anlaşma savaşın sona ermesi, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması ile yardımların girişini sağlayacak.

KATAR Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır'da yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin bilgi paylaştı. Ensari, "Ara bulucular, Gazze'de ateşkes anlaşmasının savaşın sona ermesini, İsrailli rehineler ile Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini sağlayacak ilk aşamasının tüm hükümleri ile uygulama mekanizmaları konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu" ifadelerini kullandı.

