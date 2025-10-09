Katar, Gazze'deki Ateşkes Planının İlk Aşamasını Onayladı

KATAR Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır'da yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin bilgi paylaştı. Ensari, "Ara bulucular, Gazze'de ateşkes anlaşmasının savaşın sona ermesini, İsrailli rehineler ile Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini sağlayacak ilk aşamasının tüm hükümleri ile uygulama mekanizmaları konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu" ifadelerini kullandı.