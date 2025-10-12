Haberler

Katar'da Üç Diplomattan Trafik Kazası Nedeniyle Acı Kaybı
Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Katar Emirlik Divanı üyesi üç diplomat hayatını kaybetti. Yaralıların tedavi altına alındığı belirtilirken, vefat eden diplomatların cenazelerinin Doha'ya götürüleceği açıklandı.

KATAR, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Katar Emirlik Divanı üyesi üç diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Katar'ın Kahire Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suud bin Samir Al Sani, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir isimli diplomatların, görevde bulundukları Şarm eş-Şeyh'te yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirdiği bildirildi. Kazada yaralananların Şarm eş-Şeyh'te tedavi altına alındığı, vefat eden diplomatların cenazelerinin ise bugün Doha'ya götürüleceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
