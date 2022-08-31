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Katalonya'yı vuran tenis topu büyüklüğündeki dolu nedeniyle 1 çocuk öldü, 30 kişi yaralandı

Dünya Haberleri

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'yı büyüklüğü 10 santimetreyi bulan dolu taneleri vurdu. Yetkililer son 20 yılda bölgeye bu büyüklükte dolu tanelerinin yağmadığını belirtirken, dolu nedeniyle 1 çocuk hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'ya tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu tanesinin çarpması sonucu yaralanan 1 yaşındaki çocuk, salı günü Girona kentinde Josep Trueta Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. En az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

BÜYÜKLÜĞÜ 10 SANTİMETRE CİVARINDAYDI

La Bisbal de l'Emporda kasabası ve çevresinde, büyüklüğü 10 santimetreyi bulan dolu taneleri nedeniyle birçok ev ve dükkan zarar gördü. The Sun'ın aktardığına göre, bazı kişilerin travması geçirdiği kaydedildi.

Katalonya'yı vuran tenis topu büyüklüğündeki dolu nedeniyle 1 çocuk öldü, 30 kişi yaralandı

SON 20 YILIN EN BÜYÜK DOLU TANELERİ

Katalan hava durumu yetkilileri, turizm kenti Girona yakınlarındaki bölgeye düşen dolu tanelerinin 'son yirmi yılın en büyüğü' olduğunu söyledi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

İspanya Dünya Haberler

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