Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak
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İsrail ve abluka altında tuttuğu Gazze arasında tansiyon bir anda fırladı. İsrail, Gazze'den atılan roketler nedeniyle savaş durumuna geçerken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattı. Operasyon sonrası bir video yayınlayan Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde "Çok konuşmayacağız. Açıklama da yapmayacağız. Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak" dedi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyururken İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını ilan etti. Bölgede tansiyon tavan yaparken Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayınladığı bir video ile İsrail'e meydan okudu.
"DÜŞMAN, PARMAKLARINI ISIRACAK"
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yayınladığı videoda, "Çok konuşmayacağız. Açıklama da yapmayacağız. Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak" ifadelerini kullandı.