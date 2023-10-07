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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak

İsrail ve abluka altında tuttuğu Gazze arasında tansiyon bir anda fırladı. İsrail, Gazze'den atılan roketler nedeniyle savaş durumuna geçerken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattı. Operasyon sonrası bir video yayınlayan Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde "Çok konuşmayacağız. Açıklama da yapmayacağız. Düşman, pişmanlıktan parmaklarını ısıracak" dedi.