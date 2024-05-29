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Kassam Tugayları, İsrail'e karşı koyduğu roketlerin imalat görüntülerini yayınladı

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Filistin'in Gazze Şeridi'nde kurtuluş savaşı veren Hamas teşkilatının askeri yapılanması Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarına karşı koyduğu roketlerin imalat görüntülerini yayınladı.

Kassam Tugayları'nın resmi hesaplarından klip eşliğinde yayınlanan görüntülerde, her bir roketin ciddi insan emeğiyle üretildiği gözleniyor.

"Kasd el-Sebil" ismi verilen klibi Kassam Tugayları Askeri Korosu seslendiriyor.

Video, Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Deyf'in, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonunun talimatını verdiği konuşmasıyla başlıyor.

İMAN VARSA İMKAN VAR

Yer altı tünellerinde oluşturulan atölyelerde ana mühimmatların imal edildiği sahneler yer alıyor.

2001 yılından bu yana üretilen Kassam roketlerinin 5 ila 16 kilometreye kadar menzili bulunuyor. Kassam roketlerinin uzunluğu 180 cm, 220 cm ve 244 cm olarak değişiyor. İsrail işgalindeki topraklarda askeri hedeflere ateşlenen roketler, özellikle 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu sonrasında sıklıkla gündeme geliyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Filistin İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

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