Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Ubeyde: Netanyahu ve askerlerine diz çökeceklerini müjdeliyoruz

İsrail, günlerdir havadan bombaladığı Gazze'yi karadan da ablukaya almaya çalışırken Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Ubeyde'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ubeyde, "Netanyahu ve askerlerine, savaşın sonunda diz çökeceklerini müjdeliyoruz" dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 25. gününde sürüyor. Bölgede çatışmalar şiddetlenirken Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Ubeyde, Tel Aviv yönetimine bir kez daha meydan okudu.