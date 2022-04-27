Karısı hamile kalamayınca ilişkiye girdiği baldızını hamile bıraktı! Büyük tepki var

Sosyal medya paylaşım platformu Reddit'e yapılan itiraflar çok konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Amerika'da yaşayan Jessica isimli bir kadın, başına gelen üzücü bir olayı paylaştı.

HAMİLE KALAMAYINCA ARALARI BOZULDU

Jessica, uzun uğraşlarına rağmen bir türlü hamile kalamadı. İkilinin bu nedenle arası bozuldu, eşi ise kendisinden hızla uzaklaşmaya başladı. Çocuklarının olmaması evliliklerine de riske sokmaya başladı.

KARDEŞİYLE İLİŞKİ YAŞAMAYA BAŞLADI

Bu sırada Jessica'nın kocası da Jessica'nın kız kardeşiyle ilişki yaşamaya başladı ve ikilinin bu birliktelikleri sonucu genç kadın hamile kaldı. Kardeşinin hamileliğinin ardından kocasını takibe başlayan Jessica ise yıkıcı gerçeği öğrendi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİLDİ

Jessica, doğumun ardından bebeği görmesiyle birlikte kız kardeşini affetti fakat kocasından yine de ayrıldı. Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Jessica'nın kocasına büyük tepki gösterildi.