Karısı hamile kalamayınca ilişkiye girdiği baldızını hamile bıraktı! Büyük tepki var
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Amerika'da ikamet eden Jessica isimli kadının başına gelenler, sosyal medyada çok konuşuldu. Hamile kalamamasının ardından kocasının kendisini kız kardeşiyle aldattığını belirten Jessica, üstüne kız kardeşinin hamile kaldığını söyledi. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından ise Jessica'nın kocasına büyük tepki yağdı. Kız kardeş bebeği doğururken, çiftin evlilikleri de sona erdi.
Sosyal medya paylaşım platformu Reddit'e yapılan itiraflar çok konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Amerika'da yaşayan Jessica isimli bir kadın, başına gelen üzücü bir olayı paylaştı.
Jessica, uzun uğraşlarına rağmen bir türlü hamile kalamadı. İkilinin bu nedenle arası bozuldu, eşi ise kendisinden hızla uzaklaşmaya başladı. Çocuklarının olmaması evliliklerine de riske sokmaya başladı.
Bu sırada Jessica'nın kocası da Jessica'nın kız kardeşiyle ilişki yaşamaya başladı ve ikilinin bu birliktelikleri sonucu genç kadın hamile kaldı. Kardeşinin hamileliğinin ardından kocasını takibe başlayan Jessica ise yıkıcı gerçeği öğrendi.
Jessica, doğumun ardından bebeği görmesiyle birlikte kız kardeşini affetti fakat kocasından yine de ayrıldı. Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Jessica'nın kocasına büyük tepki gösterildi.