Karaman'da Ticari Araçta 246 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın durdurarak arama yaptığı ticari araçta 246 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgiye ulaşması üzerine çalışma başlattı. Ermenek Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde hareket eden ekipler, ismi açıklanmayan şüphelinin kullandığı ticari aracı, ilçe merkezinde seyir halindeyken durdurdu. Ekiplerin durdurduğu araçta yapılan aramalarda çeşitli objelerden oluşan toplam 246 parça tarihi eser bulundu. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma konuna göre hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli şahıs, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yakalanan tarihi eserlere ise müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. - KARAMAN