Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı
Güncelleme:
Türk vatandaşlarının da karıştığı ve bir kişinin bıçakla yaralandığı olayın ardından Türklere vizesiz seyahati askıya alan Karadağ'dan yeni bir adım geldi. Türkler için yeni vize prosedürlerini açıklayan Karadağ, ülkeye gitmek isteyen veya transit geçiş yapacak Türkler için hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacağını duyurdu. Adımın Bakan Fidan'ın çağrısının ardından gelmesi dikkat çekti.

  • Karadağ hükümeti Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya aldı.
  • Karadağ Türkler için hızlandırılmış vize prosedürü uygulayacağını açıkladı.
  • Karadağ'da Türk vatandaşlarına ait işletmelere yönelik kundaklama eylemleri yaşandı.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Podgoritsa'nın Zabjelo semtinde Türk vatandaşlarının da karıştığı ve bir kişinin bıçakla yaralandığı olayın ardından bölgede Türk vatandaşları aleyhinde protesto ve şiddet eylemleri yaşandı.

KUNDAKLAMA EYLEMLERİ YAŞANDI

Olaya ilişkin resmi açıklamalar ve basındaki haberlerde olaya karışanlardan doğrudan "Türk vatandaşları" olarak bahsedilmesi ve bazı radikal Karadağlı politikacıların Türk vatandaşları ile ilgili sözlerinin etkisiyle gerginlik tırmanırken dün gece Türk vatandaşlarına ait işletmelere yönelik kundaklama eylemleri yaşandı.

VİZE UYGULAMASI ASKIYA ALINMIŞTI

Karadağ hükümeti de dün aldığı bir kararla son dönemde yaşanan olaylar ışığında güvenlik gerekçesiyle Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

KARADAĞ'DAN TÜRKLER İÇİN YENİ VİZE ADIMI

Karadağ, dün verilen kararın ardından Türkler için yeni vize prosedürlerini açıkladı. Açıklamada ülkede bulunan yaklaşık 14 bin Türk'ün de Karadağ'da kalışlarının yasalara uygun ilerlemesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi. Karadağ'a gitmek isteyen veya transit geçiş yapacak Türkler için de hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacağı açıklandı.

BAKAN FİDAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Miloyko Spayiç, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakan Fidan, Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentiyi dile getirdi. Karadağ tarafı bu hususta güvence verdi.

