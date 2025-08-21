Karaçi'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 34 Yaralı
Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 34 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın çevredeki binalara ve araçlara zarar verdi.
PAKİSTAN'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 34 kişinin yaralandığı bildirildi.
Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 34 kişi yaralandı. Yetkililer, patlamanın ardından çıkan yangının çevredeki binalara ve araçlara zarar verdiğini belirtti. Depodaki yangın sırasında çok sayıda patlama olduğunu kaydeden yetkililer, yangının kısa sürede söndürüldüğünü açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya