Karaçi'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 34 Yaralı

Karaçi'de Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 34 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 34 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın çevredeki binalara ve araçlara zarar verdi.

PAKİSTAN'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 34 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 34 kişi yaralandı. Yetkililer, patlamanın ardından çıkan yangının çevredeki binalara ve araçlara zarar verdiğini belirtti. Depodaki yangın sırasında çok sayıda patlama olduğunu kaydeden yetkililer, yangının kısa sürede söndürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Tur şansı zora girdi! RAMS Başakşehir'e kendi sahasında büyük şok

Galatasaray'ın eski yıldızı RAMS Başakşehir'in tur şansını zora soktu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen anne merak edilen soruyu yanıtladı: Oğlumun üstün zekalı olduğunu nasıl anladım?

8 yaşındaki oğlunun üstün zekalı olduğunu böyle anladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.