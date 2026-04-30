Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Azerbaycan'da temaslarda bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 27-28 Nisan 2026 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Metin Tokel bu kapsamda; Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Mirzayev, Silahlı Kuvvetler Ataşemiz Tümgeneral Ersin Dinçer ve Azerbaycan Görev Grup Komutanımız Tümgeneral Soner Oruçoğlu ile görüşmeler yaptı. Ayrıca, Azerbaycan'ın Umumi Lideri Haydar Aliyev'in mezarı ve şehitlikler ziyaret edildi" ifadeleri kullanıldı.

