Kara harekatı başlatan İsrail'den ilk açıklama: Gazze yanıyor, durmayacağız
İsrail, Gazze'ye yönelik topyekün işgal planı başlatttı. Tanklar karadan şehre girerken hava saldırıları da yoğunlaştı. Saldırılar sürerken İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Gazze yanıyor. İsrail ordusu, terör altyapısına demir yumrukla darbe indiriyor. Görev tamamlanana kadar gevşemeyecek, geri adım atmayacağız." açıklamasında bulundu.

İsrail ordusu Gazze'yi tamamen ele geçirmek için kara harekatı başlattı. ABD merkezli Axios gazetesi, Gazze kent merkezine tankların girdiğini duyurdu. Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirtti.

PATLAMALAR TEL AVİV'DEN BİLE DUYULUYOR

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Filistinliler ağır bombardımanın başladığını söyledi. İsrail medyası ise Gazze'deki patlamaların Tel Aviv'den dahi duyulduğunu belirtti.

14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Havadan ve karadan başlatılan saldırılarda çok sayıda bina yıkılırken şimdiye kadar 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sayının daha da artabileceği ifade ediliyor.

KATZ: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada "Gazze yanıyor. İsrail ordusu, terör altyapısına demir yumrukla darbe indiriyor ve askerlerimiz, rehinelerin kurtarılması ile Hamas'ın bertaraf edilmesi için gerekli koşulları oluşturmak üzere kahramanca savaşıyor. Görev tamamlanana kadar gevşemeyecek, geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
