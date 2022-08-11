Metroya binemeyen adam, kapının arasından diğer yolcuya tükürdü! Dayaktan bilincini kaybetti

ABD metro istasyonunda iki yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bir yolcu metroya binerken diğer yolcu metroya binmeyip metronun kapısının arasından yolcunun üzerine tükürdü. Bunun üzerine zor da olsa kapıyı açmayı başaran kişi, adamı bayıltana kadar dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ABD'nin New York şehrinde kaydedilen görüntüler görenleri bir hayli şaşırttı. Metroda meydana gelen kavgada iki kişi önce laf dalaşına girdi. İki kişiden biri metroya binerken diğer kişi ise dışarıda kaldı. Metroya binemeyen yolcu kapının arasından diğer yolcuya tükürdü. Ne olduysa o andan sonra oldu.

KAPIYI ZOR DA OLSA AÇTI

Metronun içindeki adam kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı açmaya çalışan adam ısrarcı olup metronun kapısını güçlükle de olsun açmayı başardı. Ardından kendisine tüküren adama saldırmaya başladı.

BAYILTANA KADAR DÖVDÜ

Kendisine tüküren adamı yere yatıran adam, üzerine çıkıp yumruklamaya başladı. Bunun üzerine saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Diğer adamın ise yerde bilinçsiz yattığı görüldü.