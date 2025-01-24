Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek

ABD, 2017 yılında Türkiye ile yaşanan diplomatik sorunları gerekçe göstererek Türk vatandaşlarının yapacağı yeni vize başvurularını sınırsız bir süreyle askıya almıştı. Yeniden aktif hale gelen vize başvuruları için oldukça düşük kontenjanlar ayrılmıştı.

ABD YENİ BAŞVURU SÜREÇLERİNİ ZORLAŞTIRMAYI SÜRDÜRÜYOR

İlk aşamada vize sürelerini kısıtlayan ABD yönetimim, bir yandan yeni başvuru süreçlerini de zorlaştırmayı sürdürüyor.Son olarak Washington, Türkiye'den yapılacak turizm, akraba ziyareti veya akademik konferans katılımı içeren B1-B2 vizelerinin randevu tarihlerini 2027 yılına sarkıttı.

BUGÜN BAŞVURAN EN ERKEN 2027'DE GİDEBİLECEK

ABD Konsolosluğu'nun resmi internet sitesine giriş yapan Türk vatandaşları, en erken 2026 Aralık ayına randevu verildiğini gördü. İşlem süreleri ve pasaport gönderim süreçleri de ele alındığında, ABD'ye gitmek isteyen ve halihazırda vizesi bulunmayan bir Türk vatandaşı, en erken 2027 yılında ülkeye giriş yapabilecek.