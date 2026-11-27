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İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki El Hierro Adası açıklarında alabora halde bulunan bir göçmen teknesinde 10 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi kurtarıldı. AA'nın aktardığına göre, kurtarılanlardan biri, teknenin içine konulan arkadaşlarının cesetlerini yalnız bırakmadı ve onlarla birlikte kıyıya kadar geldi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin verdiği bilgiye göre göçmenler yaklaşık 10 gündür denizdeydi. Hayatını kaybeden 10 kişinin açlık ve susuzluk nedeniyle öldüğü bildirildi.

TEKNE ADANIN 72 KİLOMETRE GÜNEYİNDE BULUNDU

Tekne, son günlerde göç rotasının en yoğun kullanılan noktası haline gelen El Hierro'nun 72 kilometre güneyinde, denizde ters dönmüş halde bulundu. Teknedekilerin Senegal, Gambiya ve Mali uyruklu olduğu açıklandı.

Kurtarılanlardan biri kadın olmak üzere 6 kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Diğer 83 göçmen ise Sahil Güvenlik teknesiyle adadaki La Restinga Limanı'na getirildi.

ADAYA 3 GÜNDE 3 BİNE YAKIN GÖÇMEN GELDİ

El Hierro'ya yalnızca son üç günde 3 bine yakın düzensiz göçmen ulaştı. DW'nin aktardığına göre bu hafta salı günü adaya bir günde yaklaşık 2 bin göçmen geldi ve takımadalarda 24 saatte görülen en yüksek göçmen geçişi kayda geçti. Teknelerin büyük bölümünün Senegal ve Gambiya'dan yola çıktığı belirtildi.

Kanarya Adaları Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Fernando Clavijo, kamu hizmetlerinin kapasitesi aşılınca El Hierro'da sağlık acil durumu ilan edildiğini duyurmuş ve Avrupa Birliği'nden yardım istemişti. Clavijo, "Benzeri görülmemiş bir göç kriziyle karşı karşıyayız" demişti.

GÖÇ SEÇİMİN ANA GÜNDEMİ

Facia, İspanya'da 29 Kasım Pazar günü yapılacak seçimlerden iki gün önce yaşandı. Göç, seçim kampanyasının temel tartışma başlıkları arasında yer alıyor.